One-Punch Man: una fan-cover mette Saitama nei panni di Superman

La seconda stagione dell'anime di One-Punch Man è ormai entrata nel vivo dell'azione, con la rivelazione delle origini del primo campione del Super Fight. Il punto di forza della serie sta nel prendere i concetti del fumetto supereroistico e riadattarli in chiave parodistica ed è così che un fan ha realizzato una stupenda cover in stile comics.

Nel post che trovare in calce alla notizia, è possibile ammirare una meravigliosa cover in stile comics americano, in particolare richiama le copertine di Superman. È stato per molto tempo al centro del dibattito degli appassionati, chi sia il più forte tra Superman e Saitama.

Tuttavia, in questo caso. vediamo Saitama prendere il posto dell'eroe DC, in un disegno che trasmette l'amore per entrambe le serie ed è anche interessante vedere l'eroe pelato disegnato con uno stile e un tratto differente che non siamo abituati a vedere.

Nonostante ciò, i due eroi sono molto distanti tra loro, in quanto One-Punch Man, anche grazie all'ingenuità di Saitama, appassiona principalmente per il suo umorismo e la sua spensieratezza.

Infine, vi ricordiamo che nell'ultimo capitolo 109 di One-Punch Man, Tatsumaki è di nuovo al centro della scena, mentre nella serie animata è stata rivelata l'abilità di trasformazione delle Cellule di Essere Misterioso.