One Punch Man: i fan criticano le parole di Murata su Demon Slayer ed è subito polemica

Nella giornata di ieri, un po' a sorpresa il disegnatore di One Punch Man, Yusuke Murata, ha espresso le proprie impressioni in merito al successo di Demon Slayer, definendo il contributo dell'opera nei riguardi dell'industria persino "incommensurabile". Tuttavia, le reazioni dei fan non sono state poi della stessa sportività del sensei.

Il celebre disegnatore di One Puch Man, a causa della propria opinione personale, si è trovato travolto da una moltitudine di commenti di aspra critica nei riguardi del gioiellino di Koyoharu Gotouge, Demon Slayer, altresì conosciuto come Kimetsu no Yaiba. Murata, infatti, aveva commentato positivamente l'importanza dell'opera nei riguardi del settore, ormai da diverso tempo in forte declino. Le reazioni dei fan, al contrario, hanno giudicato il manga negativamente rispetto alla controparte animata, addirittura reputandolo "noioso".

Alla prima ondata di critiche, l'autore ha tentato di porre un freno alle polemiche sottolineando come un adattamento televisivo non sia separato dalla sua controparte originale, in quanto se quest'ultima non è "all'altezza", allora non lo sarà nemmeno l'anime in questione. Nonostante il richiamo, il cinguettio del sensei ha continuato a essere sommerso di critiche, costringendolo a pubblicare un ennesimo post chiedendo espressamente ai lettori di smetterla di definire "noioso" Demon Slayer.

Ad ogni modo, potete rintracciare l'accaduto tramite il post originale allegato in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questa polemica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.