One-Punch Man: un fan immagina Genos intento a ritrarre Saitama

Parallelamente al proseguimento della Seconda Stagione di One-Punch Man, che ha raggiunto la conclusione del Super Fight 22, gli appassionati si divertono a postare innumerevoli meme a riguardo della serie. Piuttosto originale è senza dubbio una recente illustrazione postata, che ci mostra Genos nel mentre... ritrae il maestro Saitama?

La fanart che vi proponiamo è realizzata dall'utente ONE PUNCH !!!, il quale ha postato sul proprio account di Reddit il suo lavoro, ottenendo un discreto successo, con oltre "1600" mi piace in meno di un giorno. Sfruttando la palese ammirazione che Genos prova nei confronti del suo "maestro" Saitama, l'autore ci offre una sua simpatica interpretazione.

Analizzando l'artwork possiamo notare l'intendo altamente ironico, che è stato particolarmente apprezzato dagli appassionati. Difatti, Genos è qui raffigurato nel mentre ritrae Saitama, il quale non assume una particolare posa, intento invece a mangiare un toast. Ebbene, il cyborg non si scompone riuscendo in ogni caso ad ottenere un risultato più che soddisfacente. L'eroe più forte è così rappresentato in tutta la sua imponenza, con i muscoli in bella mostra, nel mentre regge un panino degno di dimensioni colossali.

