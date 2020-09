One-Punch Man: un fan immagina Saitama alle prese con una sfida divina

Finora Saitama non ha avuto molti problemi con i vari avversari che si sono presentati nel manga e anime di One-Punch Man. L'eroe pelato col mantello non ha ancora trovato una sfida alla propria altezza, forse solo un paio di personaggi sono riusciti a resistere un attimo di più contro il protagonista micidiale.

Un fan ha deciso di portare a nuovi livelli le sfide di Saitama con un disegno eccezionale, postato su Artstation e poi rimbalzato in varie parti della rete diventando virale, finendo infine su Reddit. Il protagonista di One-Punch Man è alle prese con una nuova battaglia come potete vedere nell'illustrazione in calce preparata da Jimmy Li.

Saitama è a mezz'aria col solito costume giallo e con il mantello bianco che svolazza mentre il gigantesco nemico ha appena provato a colpirlo. Secondo le intenzioni, questa è una minaccia di livello divino e pertanto soltanto gli esseri più forti potrebbero avere una chance di fermarla. Sappiamo però che, probabilmente, Saitama riuscirà come al solito a distruggerla con un pugno. La realizzazione è davvero accurata e con tantissimi dettagli, tanto che alcuni fan hanno simpaticamente confermato che è la fan art ad essere divina e non la sfida di Saitama.

Intanto One-Punch Man continua con il capitolo 134.5, mentre altri fan si sono divertiti nell'immaginare un combattimento tra Saitama e All Might.