One Punch Man: un fan immagina lo scontro tra Genos di Madhouse contro Genos di J.C. Staff

One Punch Man, sin dal suo debutto in forma animata, è diventato un titolo iconico per il mercato, grazie all'ottimo lavoro svolto da Madhouse che ha stupito e appassionato migliaia di fan in tutto il mondo. Erede di un imponente successo come questo, J.C. Staff non poteva esimersi dal tentare di ricalcare lo splendore visivo della prima serie.

Nonostante una serie di errori, la seconda stagione è comunque riuscita a riunire attorno a sé una discreta fetta di utenti, grazie al talento indiscusso di Kenichiro Aoki, vero protagonista di un anime da Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La controversa seconda serie di One Punch Man, dunque, seppur non paragonabile ai primi 12 episodi, si è dimostrata una degna erede spirituale del campione artistico realizzato da Madhouse.

A tal proposito, un fan, un certo Senpai Official, ha provato a immaginare chi la spunterebbe tra il Genos della prima stagione e lo stesso personaggio della seconda serie, con il risultato che potete ammirare in cima alla pagina. Con un ottimo mash-up, infatti, l'appassionato è riuscito a inserire in un'unica clip intere scene dell'anime, con un effetto che difficilmente appare amatoriale. Ad ogni modo, il video è anche un'occasione per poter apprezzare maggiormente le differenze che hanno caratterizzato il tratto artistico a seguito del passaggio di studio.

