One Punch Man: un fan ha immaginato King nella realtà grazie all'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale sta diventando un fenomeno sempre più globale. Uno strumento in grado di ottimizzare spazio e tempo, nonché un mezzo per costruire e reinterpretare. Non è un caso, infatti, che la tecnologia venga spesso accomunata ai manga per traslare nella realtà i personaggi di determinate opere, proprio come One Punch Man.

Solo 24 ore fa, un fan aveva tentato la geniale impresa di immaginare Saitama nella realtà attraverso un'esilarante clip che dipingeva il lato comico e serio dell'iconico personaggio. Jag_00, l'artista della rappresentazione grafica di Saitama, ha sfruttato l'intelligenza artificiale per riuscire a comporre dei modelli in grado di dare vita alle espressioni facciali del protagonista.

Ispirato dal suo lavoro e dal programma artbreeder, un fan, un certo Clapizza, ha tentato di emulare una ricostruzione in chiave realistica di King, l'eroe n°6 di Classe S nonché esperto videogiocatore. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae dunque il volto dell'uomo più forte della terra, con tanto di attenzione alle rughe sul viso e alle sfumature facciali. L'unica vera e propria differenza, tuttavia, è caratterizzata dalla mancanza di una cicatrice, segno distintivo del personaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa proposta reale di King, vi piace? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto. Ma a proposito di illustrazione a tema One Punch Man, cosa ne pensate di questa concept art di Genos curata da un artista cinese?