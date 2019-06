One-Punch Man: un fan inserisce Anpanman nell'opening della prima stagione

La prima stagione di One-Punch Man ha guadagnato popolarità grazie a delle animazioni fuori scala per una produzione di quel tipo, ma del merito va dato anche all'opening iniziale dell'anime che è rimasta impressa nella testa di molti appassionati. Uno di loro ha provato a reinterpretarla sostituendo Saitama con...Anpanman!

Il fan che ha rielaborato la sigla iniziale è uno youtuber, Teco Malu, che ha caricato sul suo profilo una versione completamente rivisitata della nota opening. Lo youtuber ha sostituito il classico protagonista di One- Punch Man, Saitama, con quello di un celebre cartone per bambini: Anpanman.

Il video, oltre vedere un nuovo personaggio protagonista, sostituisce anche i personaggi di contorno, che si sposano benissimo con il leitmotiv energico della sigla. Il video è stato caricato il 7 Giugno e ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni, confermando la bontà del lavoro svolto dall'appassionato.

Nonostante il character design dei personaggi sia piuttosto semplice, il filmato gode di una notevole fluidità che fa sembrare questa realizzazione quella di un vero e proprio animatore. La serie televisiva di Anpanman ebbe inizio nel lontano 1998, costellata di nuovi film che ogni anno, dal 1989, raggiungono i cinema giapponesi.

L'iconico personaggio fu creato dall'artista Takashi Yanase, consegnando ai bambini un personaggio che li potesse far divertire e allo stesso tempo una vera e propria icona pop, che ancora oggi segna la cultura giapponese.

Per rimanere in tema One-Punch Man, l'edizione Home Video della seconda stagione è stata rimandata. Non perdetevi, inoltre, la fantastica illustrazione di Yusuke Murata per il finale di stagione della serie.