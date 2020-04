One-Punch Man: i fan non hanno preso bene l'arrivo del live-action

Nella giornata di ieri, la Sony Pictures ha annunciato la produzione di un live-action basato su One-Punch Man, un'opera che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. I fan del brand, però, non hanno accolto benissimo la notizia.

L'industria cinematografica, almeno fino ad oggi, non ha avuto molta fortuna nell'adattamento degli anime e manga, nonostante lo stanziamento di cifre piuttosto generose per la loro realizzazione. Il tentativo meno riuscito è forse quello del live-action di Dragon Ball, ancora oggi ricordato come un'assoluta deturpazione dell'opera di Akira Toriyama.

I fan, come potete vedere in calce alla notizia, sono di un'opinione piuttosto unanime. Alcuni, tuttavia, scherzano sul fatto che il film potrebbe rivelarsi un contenitore di meme, un epilogo comunque positivo a discapito della reale qualità della pellicola.

E' curioso notare come la Sony Pictures sia stata la prima a produrre un film di One-Punch-Man. La serie animata, infatti, ha ricevuto solamente degli episodi speciali, e non abbiamo mai avuto l'occasione di ammirare le gesta di Saitama sul grande schermo.

Per darvi un piccolo promemoria, gli autori Scott Rosenberg e Jeff Pinkner si occuperanno della sceneggiatura del film, mentre Arad Production supervisionerà il progetto. La compagnia ha uno storico piuttosto ampio per quanto riguarda i film di supereroi, essendosi occupata in passato di pellicole su Spider-Man, gli X-Men e Iron Man.

Voi che sensazioni avete riguardo a questo live-action? Diteci la vostra qui sotto!

