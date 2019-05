One-Punch Man: un fan realizza una meravigliosa fan art di Genos

La seconda stagione di One Punch Man è ormai ben avviata, avendo raggiunto l'episodio 5 che anticipa uno degli scontri più interessanti delle ultime puntate - che vede il confronto tra Tormenta dell'Inferno e Monster Princess Super S.

I fan, galvanizzati dallo svolgersi degli eventi di questa seconda iterazione di One-Punch Man, omaggiano l'opera di ONE e Yusuke Murata con fan art sempre più convincenti in giro per la rete. Questa volta è il turno di @haban35, un utente Twitter che si è dilettato nel rappresentare Genos nella maniera più fedele possibile, e possiamo dire che ci è riuscito alla perfezione.

Il cyborg compagno di allenamenti di Saitama è illustrato con assoluta maestria: il volto è molto espressivo e minaccioso, la figura esprime una posa plastica ma allo stesso tempo trasuda un buon dinamismo, con Genos intento a sferrare uno dei suoi attacchi esplosivi dal palmo della mano. Il livello di dettaglio è molto alto e lo stile si discosta leggermente da quello in qui è sovente essere rappresentato il potente cyborg, virando su dei tratti più realistici che a nostro modo di vedere calzano alla perfezione con il tipo di personaggio illustrato - prendendo magari come ispirazione il tratto occidentale dei supereroi Marvel e DC.

Un'operazione simile è stata fatta proprio con alcuni dei protagonisti degli Avengers reimmaginati in versione manga da un altro artista di Twitter. Vi ricordiamo che Genos è anche il protagonista della copertina del 19 volume del manga di One-Punch Man, insieme ad alcuni extra molto interessanti.

Che ne pensate di questa splendida fan art? Fatecelo sapere con un commento!