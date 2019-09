One-Punch Man: un fan scova un toccante easter egg su Spatent Rider

I fan di One-Punch Man non hanno smesso di apprezzare la prima stagione dell'anime, soprattutto dopo il malcontento in termini grafici scaturito dalla seconda ad opera di J.C Staff. Un appassionato rivedendo l'opera di Madhouse ha scoperto un toccante easter egg legato a Spatent Rider.

Il personaggio non ha trovato moltissimo spazio nella seconda stagione, i suoi atti di eroismo sono stati stroncati sul nascere dal perfido Garou, che ha dato la caccia agli eroi per tutto l'arco dei dodici episodi insieme agli esseri misteriosi.

L'utente Reddit The GirlNamedJurassic1 ha condiviso un retroscena toccante su Spatent Rider: l'eroe nell'episodio 4 della prima stagione aveva salvato il palloncino di un ragazzo che stava volando via, e questo gesto eroico ha poi avuto un grande impatto su di lui, che nell'episodio 9 sarà il primo ad incitare l'eroe - con le lacrime agli occhi - nello scontro con il Re degli Oceani.

Successivamente sappiamo tutti come va a finire, Saitama arriva in tempo per salvare Spaten Rider, e subito dopo con un solo pungo disintegra il Re degli Oceani. Tuttavia il gruppo di persone li presente non gli riconosce il merito della vittoria, scatenando le ire dell'eroe.

In questo articolo potete leggere la recensione della prima stagione dell'anime, mentre qui abbiamo approfondito i pro e i contro della seconda, gestita dallo studio J.C Staff.