One Punch Man: un fan sfida la malattia grazie a questo commovente cosplay di Saitama

Il manga di One Punch Man sta entrando in una delle fasi più attese sin dall'inizio dell'opera. Ad ogni modo, quale sia il futuro della serie non è ancora chiaro anche se, stando alle recenti parole di Yusuke Murata, il disegnatore nonché collaboratore di ONE, un certo 'finale' sta prendendo forma.

Il webcomic originale, da cui il manga è ispirato nel riadattamento, ha ancora diversi capitoli che aspettano di essere trasposti, motivo per cui è probabile che il sensei si riferisse soltanto alla saga di Garou. Gli ultimi capitoli di One Punch Man, dopotutto, hanno lasciato presagire l'imminente fine dell'arco narrativo attuale che potrebbe fornire nuovi spunti per il futuro dell'opera.

Comunque sia, recentemente è diventato virale il cosplay di una giovane fan del manga, lo stesso che potete apprezzare in calce alla notizia. L'artista, infatti, sta combattendo con il cancro da qualche tempo a questa parte e l'ultimo ciclo di chemio dovrebbe concludersi entro settembre, in prossimità di un'operazione. La cosplayer ha ricevuto un supporto straordinario in rete grazie al coraggio e alla forza d'animo che le hanno permesso di sfruttare le conseguenze delle terapie per realizzare finalmente il suo obiettivo di emulare il più fedelmente possibile il protagonista di One Punch Man, Saitama.

E voi, invece, cosa ne pensate della sua incredibile storia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.