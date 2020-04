One-Punch Man: per il film abbiamo già gli attori, almeno secondo la fanart di BossLogic

Probabilmente a qualche fan sarà corso un brivido lungo la schiena quando ha letto la notizia del live action di One-Punch Man realizzato a Hollywood. La strada per guadagnarsi la fiducia dei fan sarà indubbiamente lunga e tortuosa, ma Saitama e compagnia potrebbero anche riuscire nel presentarsi ottimamente in versione carne e ossa.

In attesa di ricevere notizie più specifiche, sappiamo chi è il produttore e chi gli sceneggiatori, ma non sono stati rivelati, se ci sono, i nomi degli attori protagonisti di questo progetto di One-Punch Man. Così si sono avvicendate in rete varie proposte, alcune delle quali prese in considerazione dal famoso BossLogic che, giocando con Photoshop, ha dato vita a una piccola quanto simpatica fan art.

Secondo l'immagine di BossLogic che potete vedere in calce, vedremo The Rock nel ruolo di Saitama e Kevin Hart in quello di Genos. Il protagonista di One-Punch Man in carne e ossa ha naturalmente indosso la tuta gialla e i guanti rossi, mentre i suoi occhi rispecchiano quelli dello sguardo ridicolo che il ragazzo ha nel manga.

Al suo fianco c'è il Genos di Kevin Hart, con gli occhi dalla sclera nera e un bagliore dorato, sotto un ciuffo di capelli biondi. Difficilmente saranno loro gli attori scelti per il live action di One-Punch Man, ma intanto la fan art è stata capace di regalare un piccolo sorriso dal manga dalla forte vena comica. Chissà se i fan reagiranno a questa fan art così come hanno fatto per l'annuncio del live action di Hollywood.