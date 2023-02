One-Punch Man: Fubuki ha il cuore spezzato? Le parole di Saitama

Ci sono ancora degli strascichi lasciati dalla saga dell'associazione dei mostri che ha tenuto banco in One-Punch Man negli ultimi anni. Psychos è al centro di questi strascichi, con la donna psichica che ha affrontato Tatsumaki che ha attirato l'attenzione di diversi personaggi. Ciò ha costretto Fubuki a tornare in azione.

La tempestosa Fubuki, con tutto il suo seguito, ha incontrato Saitama nella fortezza degli eroi, e ha deciso di portarlo con lei per sfruttare, all'occorrenza, la sua enorme forza. Il protagonista di One-Punch Man, apatico come sempre, si ritrova però invischiato in una situazione non semplice data l'intrusione del membro di Tsukuyomi e l'arrivo esagitato di Tatsumaki. Proprio a causa di ciò si crea una situazione particolare in One-Punch Man.

Durante questi momenti, Tatsumaki chiede a Saitama cosa sia per lui Fubuki, con la sorella maggiore che ha capito chiaramente quanto la sorella minore tenesse al pelato. Tuttavia, la risposta di Saitama è stata quasi glaciale, sottolineando che sono amici o conoscenti. In quel frangente, Yusuke Murata ha disegnato alcune vignette in One-Punch Man dove si vede chiaramente che Fubuki soffre per le parole dette da Saitama. Una vista che di certo non ha fatto piacere ai fan del personaggio, tra i più in vista del manga ridisegnato da Murata.

Fubuki ha quindi il cuore spezzato a causa di Saitama, che però avrà ancora tempo di farsi perdonare in futuro. Ora però l'eroe pelato col mantello ha ben altro a cui pensare a causa dello scontro incredibile con Tatsumaki che sta tenendo banco nei recenti capitoli di One-Punch Man.