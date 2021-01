One-Punch Man: una Fubuki favolosa nel cosplay di Faunarosa

Ci sono varie eroine nel mondo di One-Punch Man, ma sono ben poche a risaltare davvero. L'anime tratto dal manga rivisitato di Yusuke Murata ha però trovato una sorta di protagonista femminile in Fubuki. Sorella minore di Tatsumaki, è anche lei un'eroina in grado di utilizzare i poteri psichici. Ma è particolarmente famosa per il suo fisico.

Spesso il mangaka la usa a mo' di modella per introdurre i nuovi capitoli di One-Punch Man, mostrandocela in vari costumi. Anche i fan si sono dati da fare per reinterpretare l'eroina e renderla ancora più sexy come questa fan art di Fubuki in Francia. Ma per far risaltare le qualità della donna, non c'è niente di meglio di un bel cosplay.

Sul subReddit di One-Punch Man è apparso il nuovo cosplay di Michele Alvez, in arte FaunaRosa, che in brevissimo tempo è diventato virale. Il motivo di questa viralità, neanche a dirlo, è per lo splendido cosplay di Fubuki presentato e che potete osservare nel post in basso. Con ben tre foto, FaunaRosa fa risaltare le caratteristiche fisiche di Fubuki nonostante il cosplay semplice, composto di un abito lungo verde e una collana, talvolta accompagnati da uno scialle di pelliccia. Anche i capelli e il loro stile ricalcano quello di Fubuki.

Anche Mangoecos ha messo in risalto Fubuki con un cosplay.