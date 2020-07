One Punch Man: Fubuki incontra DC Comics in un'affascinante fan-art

Per qualche strana ragione, la community di One Punch Man è fortemente legata al personaggio di Fubuki, al punto tale da monopolizzare interi social network con centinaia di manifestazioni di creatività interamente a lei dedicate. L'ultima delle quali, tuttavia, si sposa con il mondo dell'immaginario DC Comics.

Il mondo editoriale statunitense, tra l'altro, è servito al disegnatore di One Punch Man come fonte d'ispirazione, in quanto lo stesso Yusuke Murata ha dichiarato più volte di essere un fervido appassionato degli eroi Marvel. Infatti, nel ridisegnare i capitoli originali di ONE, il sensei ne ha approfittato per prendere in prestito qualche frammento dai comics americani per variegare la sua celebre opera.

Ad ogni modo, recentemente, un appassionato del franchise, un certo Jigme Tenzin Wangchuk, ha voluto omaggiare la splendida Fubuki nei panni di un'iconica eroina DC, ovvero Zatanna Zatara, membro di vecchia data della Justice League. Il personaggio, dunque, è ritratto con l'iconico abito della maga supereroina, con tanto di un buffo trucco in cui fuoriesce la testa di Saitama dal cilindro.

