One-Punch Man: Fubuki e Saitama insieme in una fan art mozzafiato

Saitama è un protagonista molto sui generis. Distantissimo dai canoni shonen, serve principalmente per prenderli in giro. Brutto, pelato, con qualche anno alle spalle e non più quindi adolescente, finora il protagonista di One-Punch Man è stato capace di mettere a zittire ogni minaccia con un solo pugno.

La storia creata da ONE e poi ridisegnata da Yusuke Murata non si sofferma però solo su di lui. Infatti in One-Punch Man hanno fatto il loro ingresso nel cast tanti amici e nemici, in particolare eroi, e chi ha conquistato una notevole fetta di pubblico è stata Fubuki. Sorella minore dell'eroina di classe S Tatsumaki, anche Fubuki ha a disposizione dei poteri psichici ma all'interno del manga e dell'anime fa parlare di sé principalmente per la sua bellezza e per le sue pose ammiccanti.

Ora vediamo i due eroi insieme in una fan art preparata dall'illustratore che si firma come vvv020vvv. In basso dal post di Reddit dove sono già stati riscossi molti upvotes, vediamo Fubuki e Saitama vestiti di tutto punto per una cerimonia importante. Con uno stile di disegno diverso da quello di Murata ma comunque molto bello ed efficace, il duo ruba la scena mentre a lato, in disparte, vediamo anche Genos.

Abbiamo rivisto di recente Fubuki con un cosplay creato da Faunarosa, mentre per ora il manga di One-Punch Man è arrivato al capitolo 139.