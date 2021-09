One-Punch Man: Fubuki e Tatsumaki diventano uomini nell'imprevedibile fan art di un utente

Fubuki e Tatsumaki sono due delle eroine più di spicco di One-Punch Man, spesso oggetto di cosplay e fan art a causa del loro grande carisma e del superbo design di Yusuke Murata. Gli omaggi sono praticamente infiniti, e recentemente un fan ha deciso di reimmaginarle al maschile, con due artwork genderbent incredibilmente originali.

In basso potete dare un'occhiata ai due disegni in questione, e sicuramente sarete sorpresi quanto noi dal risultato finale. L'artista Dieb7727 ha disegnato Fubuki ispirandosi a Genos e Garou, e come potete vedere il character design è davvero convincente anche al maschile. Tatsumaki è leggermente meno riuscito, ma probabilmente con un paio di abiti diversi il risultato sarebbe altrettanto sorprendente.

One-Punch Man è attualmente in fase di serializzazione, con l'ultimo capitolo pubblicato lo scorso 10 luglio. I fan si aspettavano una nuova uscita entro fine agosto, specie considerando quanto siano stati costanti le pubblicazioni negli ultimi anni, ma al momento ONE e Murata non hanno rivelato informazioni sul capitolo 150.

E voi cosa ne dite? Che voto dareste a queste due fan art? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! In attesa dell'uscita del prossimo capitolo, vi rimandiamo a un cosplay femminile di Fubuki, in versione estiva.