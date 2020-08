One-Punch Man: Fubuki nella sua terra natia in una spettacolare e sexy fan art

Diversamente dal webcomic di ONE, la versione di One-Punch Man disegnata da Yusuke Murata è splendida. Il mangaka che una volta lavorava su Eyeshield21 mostra ad ogni capitolo cosa vuol dire essere un disegnatore al top. I capitoli di One-Punch Man sono visivamente splendidi tra ambientazione e personaggi.

A volte però neanche i fan di Yusuke Murata sono da meno, come dimostrato da Jigme. Un utente ha postato una fan art su Reddit che ha messo in mostra Fubuki, una delle donne diventate tra le più importanti di One-Punch Man. Il disegnatore dell'opera ha sempre detto che immaginava sia Fubuki che sia sua sorella Tatsumaki come francesi o comunque con origini del paese d'oltralpe ed ecco qui che il fan Jigme realizza questa commistione di ambientazione e personaggio con l'immagine che vedete in basso.

Fubuki è splendida e sexy con un costume che lascia intravedere il seno e sopra una maglia trasparente, mentre indossa un pantaloncino di jeans sfilacciato e dei lunghissimi stivali aperti sul davanti. Alle sue spalle non poteva di certo mancare una Torre Eiffel al tramonto con una colorazione tra cielo e nuvole realizzata ottimamente. Una fan art che potrebbe far invidia anche a Yusuke Murata, cosa ne pensate di questa Fubuki?

La ragazza ha recentemente poco spazio nel manga, con One-Punch Man che si sta concentrando su Tatsumaki.