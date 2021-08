One-Punch Man: Garou è più terrificante che mai nella straordinaria animazione di un fan

Iniziata come una storia dai toni demenziali, la serie di One-Punch Man si è evoluta fino ad arrivare all'attuale arco narrativo, dove dove imperversano alcune delle più intense battaglie viste finora. Uno dei principali antagonisti rimane però l'abile Cacciatore di Eroi, Garou, omaggiato da un fan con una fantastica animazione.

Più volte nel corso della storia di Saitama Garou si è dimostrato estremamente potente, un artista marziale formatosi nel dojo dell'Eroe di Classe S Bang, che si è spinto oltre i propri limiti divenendo molto più simile ad un mostro che a un essere umano. Nella sua forma risvegliata, mostrata interamente e per la prima volta nel capitolo 146, Garou appare come un demone, estremamente veloce, resistente, e persino in grado di tenere testa al suo maestro, nello scontro che copre gran parte del capitolo 148.

Per omaggiare questa particolare forma risvegliata, l'appassionato Hakuto_Sensei ha condiviso su Reddit la fantastica animazione riportata nel post in calce. Partendo dalla spettacolare tavola firmata Yusuke Murata l'utente ha animato il background con una nuvola di polvere che segna l'arrivo del villain sul campo di battaglia, per poi andare a definire meglio molti dei dettagli che caratterizzano il suo design, come gli occhi, le bende e le braccia, ottenendo un risultato complessivo incredibile. Cosa ne pensate? Diteci la vostra con un commento.

Ricordiamo che Murata ha festeggiato la stagione estiva con un sensuale sketch di Fubuki, e vi lasciamo ad un'esilarante illustrazione crossover tra One-Punch Man e Rick e Morty.