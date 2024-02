One-Punch Man, Garou è il villain più forte del manga? Ecco l'analisi

Nonostante sia semplicemente una serie comica, parodia dei più grandi fumetti dei supereroi One-Punch Man ha regalato ai fan alcuni dei combattimenti più interessanti e divertenti del genere shonen, ricche di adrenalina e passione. Tra gli antagonisti, uno ha superato le aspettative di chiunque è il Cacciatore di Eroi Garou.

La storia di come Garou è diventato malvagio in One Punch Man è sconvolgente e commovente, rendendolo il miglior villain dell'opera e anche quello ben scritto. Ma può essere considerato anche l'antagonista più potente del manga? La risposta sembra essere negativa, esaminando alcuni capitoli del manga.

Garou è senza dubbio uno dei villain più forti, ma non è il vertice della classifica. Ha compiuto imprese incredibili, come viaggiare nel tempo, e possiede alcuni degli attacchi più interessanti di OPM, ma bisogna considerare un fattore importante. La fonte dei poteri di Garou è una piccola parte del potenziale di Dio. Sebbene questo personaggio non sia ancora comparso fisicamente nella storia, è evidente che avrà un ruolo cruciale e, soprattutto, negativo.

Considerando che è stato quest'ultimo a donare i suoi immensi poteri a Garou e che, soprattutto, è solo una minuscola parte del suo potenziale, è plausibile che Dio sia il villain più potente di One-Punch Man. La progressione della storia suggerisce che quest'essere sovrannaturale potrebbe essere l'antagonista finale, richiedendo l'unione di tutti gli eroi per sconfiggerlo.

Il vero potenziale di Dio è ancora avvolto nel mistero, ma è un essere massiccio, capace di dominare il mondo sulla Luna: Blast, l'eroe di Classe S di One Punch Man numero uno, e i suoi compagni combattono quest'essere da anni, senza tuttavia riuscire a sconfiggerlo.