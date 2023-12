One-Punch Man, Genos potrebbe battere Saitama allo stato attuale?

Non ci sono dubbi sul fatto che Saitama sia il combattente più forte di tutto One-Punch Man, eppure il duro allenamento a cui il cybong Genos si è sottoposto ha fatto ipotizzare ai fan che, in un eventuale scontro, quest'ultimo potrebbe battere il suo maestro. Ma sarà davvero così?

Genos, oltre ad essere fra i migliori personaggi di One Punch Man, è anche un potente guerriero, classificato come uno dei migliori dalla Hero Association. Infatti, il suo corpo cibernetico gli conferisce forza e velocità immense. Durante l'arco del Super Fight, il cyborg ottiene un importante aggiornamento delle sue abilità grazie all'aiuto del Dottor Kuseno, diventando ancora più forte.

I numerosi punti di forza di Genos lo rendono un avversario formidabile, eppure non è ancora mai riuscito a sconfiggere Saitama. In passato, l'allievo si è scontrato con il suo maestro in uno combattimento amichevole ma, purtroppo, l'eroe conosciuto per sconfiggere chiunque con un solo pugno ha dimostrato ancora una volta una superiorità schiacciante.

Nonostante la potenza di Saitama, Genos lo supera in tattica e strategia. Nel corso della serie, il cyborg ha dimostrato di essere un eroe astuto, utilizzando varie tecniche per ottenere vantaggi in battaglia. Questa potrebbe essere la sua unica via per sconfiggere il maestro, anche se finora non ha mai avuto successo.

I miglioramenti costanti di Genos sono notevoli, ma in ogni caso Saitama rimane fuori dalla sua portata in quanto a livello di potenza. Tuttavia, la storia di One-Punch Man potrebbe portare a sviluppi futuri che vedono Genos crescere e avvicinarsi al suo mentore. In ogni caso, Genos potrebbe essere limitato dal suo corpo in One Punch Man.