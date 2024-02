One-Punch Man, Genos non merita di essere un eroe di Grado S?

Per capire chi sia l'eroe più debole di classe S in One-Punch Man, non bisogna prestare attenzione alla classifica stabilita dalla Società degli Eroi, che si è rivelata inaffidabile. Sta allo spettatore, piuttosto, capire quali siano le effettive gerarchie di potere. A proposito: Genos merita di stare in classe S? Attenzione agli spoiler!

Dopo essere stato approfonditamente valutato dalla Società degli Eroi, Genos è stato inserito velocemente nella classe S, prendendo il soprannome di "Cyborg Demone". Dopo le dimissioni di Silver Fang e Imperatorino, Genos è riuscito a salire addirittura al dodicesimo posto di questa classe d'élite.

Come detto in precedenza, questa classifica lascia il tempo che trova, poiché Saitama, che è l'eroe più forte di tutti, è finito in classe C per via della propria potenza letteralmente "incalcolabile" e per degli esami scritti comicamente falliti su tutta la linea. Anche Genos, pur essendo sulla carta più debole di diversi eroi di classe S, in verità, è superiore a molti di loro grazie a un arsenale di colpi eccellente e ad una capacità combattiva nel corpo a corpo fuori dal comune.

È difficile capire dove Genos si potrebbe collocare in un'effettiva classifica meritocratica, ma ci sentiremmo di dire che probabilmente è più forte sia di Flash l'Abbagliante che di Pig God, che ufficialmente sono più in alto di lui nella lista. Invece, un eventuale scontro in One-Punch Man tra Genos e Tatsumaki per decretare il più forte sarebbe molto più combattuto.

In conclusione, Genos merita ampiamente di stare in classe S e, anzi, dovrebbe stare molto più in alto in classifica, dopo tutto quello che ha dimostrato di saper fare lungo la serie.