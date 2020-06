One-Punch Man: Genos prende vita nella meravigliosa Concept Art di un artista cinese

In attesa dell'uscita del capitolo 132 di One-Punch Man, diversi fan dell'opera stanno ingannando il tempo realizzando artwork e altri tipi di omaggi. Fino ad oggi però, nessuno di questi era riuscito a raggiungere il livello di dettaglio presente nell'artwork di Genos curato dall'artista cinese Lightwing Academy.

Come potete vedere in calce, il disegnatore ha deliziato il subreddit dedicato all'opera di ONE e Yusuke Murata con una Concept Art realistica ritraente l'allievo di Saitama, per l'occasione raffigurato in una veste un po' più dark del solito. L'immagina ha ottenuto oltre 4000 upvote e i complimenti di larga parte della fan base.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che una Concept art è sinonimo di un'illustrazione concepita in modo da presentare diversi punti in comune con la realtà, ed è per questo che l'immagine visibile in calce presenta dei tratti più "realistici" rispetto a quelli di Murata, quasi da live-action. ONE non ha ancora creato una vera e propria back story per Genos, e chissà quindi che il suo passato non possa essere in qualche modo trattato in maniera più seria rispetto al resto del manga.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa illustrazione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dell'opera poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra analisi del capitolo 131 di One-Punch Man.