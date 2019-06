One Punch Man: Genos si prepara all'azione grazie alla nuova armatura creata dal Dr Kuseno

One Punch Man sta giungendo alla sua conclusione. La seconda stagione dell'anime ha ricevuto per lo più un riscontro positivo da parte dei fan, nonostante l'iniziale diffidenza dovuta all'abbandono da parte dei ragazzi di Madhouse.

La seconda stagione dell'anime ha sicuramente fatto un passo in avanti per quanto riguarda la caratterizzazione dei suoi protagonisti: nuovi personaggi come Garo e Suiryu hanno trovato molto spazio durante gli ultimi episodi, a discapito però di alcuni eroi.

Nonostante Genos abbia avuto i suoi momenti durante i primi episodi, tra cui ricordiamo la battaglia iniziale contro G4, è altrettanto vero che al cyborg allievo di Saitama è stato riservato sempre meno spazio con l'avanzare della stagione.

Dopo la sconfitta off-screen rimediata contro Gouketsu comunque, Genos ha ottenuto finalmente un nuovo corpo grazie al lavoro del Dr. Kuseno. Come lo stesso dottore ha spiegato, la nuova armatura è stata fatta di fretta per permettergli di tornare veocemente combattere, ma ha comunque ricevuto diversi aggiustamenti atti ad elevarne il potenziale offensivo.

Sembra quindi che il cyborg sia pronto a tornare in azione durante gli ultimi episodi, e vista la direzione intrapresa dall'ultima puntata, non ci stupiremmo nel vedere un ultimo, grande scontro prima della chiusura della seconda stagione. E voi? Cosa vi aspettate dal prossimo episodio di One Punch Man? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!