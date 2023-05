One-Punch Man: Genos tradirà l'associazione degli eroi? Il dubbio del cyborg demoniaco

L'attacco dell'associazione dei mostri del sottosuolo ha cambiato tutto il mondo di One-Punch Man. Con città rase al suolo, tanti morti e feriti, senza contare una paura sempre più grande tra la popolazione, l'associazione degli eroi ha dovuto prendere delle misure drastiche, tra cui il creare una nuova fortezza solitaria.

Come se non bastasse, gli eventi di One-Punch Man 184 hanno contribuito a dare un'altra spallata al gruppo di protagonisti. Questi si sono ritrovati infatti a dover competere con un gruppo di nuova formazione. I vari scout dell'associazione, nel tentativo di trovare altri membri di spicco e amati dal pubblico per incrementare la popolarità dell'organizzazione, hanno contattato Raiden e Accel, ma entrambi hanno rifiutato. Infatti a nessuno dei due va a genio l'obiettivo dell'organizzazione, che sta ruotando principalmente intorno ai desideri dei più ricchi, dimenticando i civili che hanno davvero bisogno di difese.

Il gruppo dei Neo Heroes potrebbe coinvolgere anche uno dei protagonisti. Ormai è chiaro che ci siano diverse cose che non funzionano all'interno dell'associazione, e uno dei più dubbiosi sembra essere Genos. Il demone cyborg, ormai uno dei più apprezzati eroi di classe S, sembra riflettere molto ultimamente. Non tradirà ovviamente Saitama, ma Genos potrebbe entrare in contatto con i Neo Heroes e forse anche cedere a qualche lusinga. Considerato che non si conosce ancora la portata di questo gruppo, saranno momenti tumultuosi per tutti coloro che sono decisi a difendere lo status quo in One-Punch Man.