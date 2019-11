One-Punch Man: una giovane fan presenta un bellissimo cosplay al femminile di Sonic

Nel bizzarro mondo di One-Punch Man non mancano certo personaggi particolari, e tra tutti uno dei più apprezzati è senza dubbio il ninja Speed-o'-Sound Sonic. La giovane Kokoa Cosplay a tal proposito ha deciso di omaggiare il velocissimo rivale di Saitama sfoggiando il meraviglioso cosplay genderbend visibile in calce all'articolo.

La modella panamense di ventidue anni ha messo in mostra un costume realizzato con una ragguardevole cura per i dettagli, e non a caso è stata sommersa dai complimenti dei fan. Sonic del resto è un personaggio spesso trascurato dalle cosplayer, che preferiscono in media assumere le sembianze della giovane Fubuki o dell'eroina Tatsumaki.

One-Punch Man, l'opera di ONE e Yusuke Murata, ha ricevuto uno spaventoso boost in popolarità dopo la trasmissione della prima stagione, prodotta da Studio Madhouse e caratterizzata da delle animazioni di qualità stellare. La seconda stagione, curata da J.C. Staff, ha subito diverse critiche dai fan, tra cui si annovera anche lo stesso regista di Studio Madhouse.

L'anime comunque ha registrato numeri abbastanza positivi sul fronte dello share e tornerà il 26 novembre nelle case di tutti gli appassionati con un'edizione home video Blu-ray/DVD.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!