One Punch Man: grandi numeri per il manga, 22 milioni di copie in circolazione

One Punch Man è un titolo che negli anni ha acquisito un'importanza sempre più consistente, complice soprattutto due stagioni animate che hanno contribuito a incrementare la popolarità del manga di ONE e Yusuke Murata. Ad oggi, infatti, il fumetto continua a riscuotere importanti traguardi in termini di vendite.

Anche se attualmente non vi è alcuna informazione a riguardo di un'eventuale terza stagione di One Punch Man, proveniente soprattutto dal fronte rumor, il duo sta continuando la serializzazione del manga portandosi in avanti con la storia in attesa di novità dalla controparte televisiva. Nel momento in cui scriviamo, infatti, l'opera conta 135 capitoli, di cui l'ultimo uscito appena qualche settimana fa.

Recentemente sono trapelati alcuni dati inerenti alle vendite del manga, in particolare in merito alle copie circolanti dei tankobon. Complessivamente, considerando tutti e 22 i volumi usciti di One Punch Man, l'opera conta attualmente 22 milioni di copie in circolazione, per una media di un milione ogni singolo volume. Numeri estremamente elevati, che solo pochi fumetti nipponici vantano, e che ribadiscono nuovamente la popolarità di un titolo ormai sempre più icona dell'editoria orientale anche in occidente.

E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo traguardo raggiunto dal manga, ve lo aspettavate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.