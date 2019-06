One Punch Man: I mostri invadono l'Associazione Eroi

Continuano i colpi di scena nell'anime ideato da One, alias di Yusuke Murata. Gli eroi di One Punch Man stanno per ricevere una brutta sorpresa, per colpa di un membro dell’Associazione dei Mostri che riesce ad infiltrarsi all'interno del quartier generale dell’Associazione Eroi, prendendo le sembianze di un membro del gruppo di Saitama.

Secondo la sinossi della prossima puntata infatti, la situazione per gli eroi non fa altro che peggiorare. Arrivato di fronte ai maggiori leader del gruppo a difesa dell'umanità, il mostro cerca di far passare l'invasione come una semplice missione diplomatica, con lo scopo di chiedere una tregua alla continua guerra tra i due schieramenti.

Per poter coesistere in pace, i mostri chiedono di poter tenere in gestione una città, per avere un posto da chiamare casa. Accolta la richiesta, il mostro inizierà a ridere e ad attaccare i suoi interlocutori. Sarà solo l'intervento di Blackluster a salvarli dalla furia del demone. Nel frattempo Saitama è ancora impegnato nella sua sfida ai videogiochi contro King.

Sarà proprio Re Orochi a spiegare come finora avessero giocato con l'Associazione degli Eroi, per dargli un falso senso di sicurezza. Il loro vero obiettivo è quello di porre fine al dominio degli uomini sulla terra.

Se non ne avete abbastanza delle imprese di Saitama gustatevi l'animazione fatta da un fan in cui l'eroe di One Punch man combatte contro Goku, oppure potete leggere le anticipazioni del volume 19 dell'opera di Yusuke Murata