One-Punch Man: un'illustrazione del maestro Murata per i 31 anni di One!

Il maestro

I due artisti si sono conosciuti per merito della serie che tutt'ora portano avanti insieme, One-Punch Man. One iniziò il manga come un web comic ma Murata, riconoscendone il potenziale, propose al futuro collega di divenire il disegnatore della serie, puntando ad una futura pubblicazione cartacea.

Detto fatto. One Punch Man, grazie ai testi ipersarcastici e demenziali di One (Mob Psycho 100) e alle spettacolri tavole del maestro Murata, è divenuto subito un fenomeno mondiale, tanto da spingere la tempestiva produzone di una serie anime, che presto vedrà una seconda stagione.

Oltre a creare insieme la fantastica serie che noi tutti amiamo, i due hanno instaurato un'ottima amicizia e, per festeggiare il 31° compleanno di One, Murata ha deciso di disegnare un'illustrazione di tutti i persoanggi del loro manga riuniti intorno ad una torta, come potete anche vedere dall'immagine in calce alla notizia.

Ricordiamo che la casa editrice perugina Edizioni Star Comics porterà in Italia, in occasione del Lucca Comics and Games 2017, il primo volume di un'altra serie scirtta e disegnata dallo stesso One, Mob Psycho 100.

Come per One Punch Man, la serie contiene nel titolo un simpatico gioco di parole con il nome dell'autore (firma distintiva dell'artista), dato che la pronuncia in inglese è Mob Psycho One Hundred.

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri a One e sperare continui a sfornare opere geniali anche negli anni a venire.