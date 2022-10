One-Punch Man, l'illustrazione di Yusuke Murata che celebra Halloween nell'ultimo capitolo

Una delle opere che più ha fatto parlare di sé nell'ultimo decennio è senza dubbio One-Punch Man. La storia scritta da ONE sembrava, almeno nella sua fase iniziale, una grande parodia dei battle shonen dei nostri tempi, con l'Associazione Eroi impegnata nel suo scontro con l'Associazione Esseri Misteriosi.

Puntualmente, ogni battaglia veniva conclusa da un pugno di Saitama, protagonista dell'opera, che si è allenato per diventare il più forte del mondo. Proseguendo, però, One-Punch Man ha approfondito le storie di altri eroi e personaggi secondari, diventando più maturo e serio in alcuni tratti, e presentando splendide battaglie disegnate da Yusuke Murata.

L'illustratore giapponese ha deciso di rendere omaggio agli eroi nell'ultimo capitolo pubblicato di One-Punch Man, in capo a cui c'è un'illustrazione a tema Halloween con gli eroi più amati. Come potete vedere dal tweet di @shonenleaks in calce a questa notizia, nell'artwork ci sono Tornado, Saitama, Genos, Sonic il Supersonico, King e tutti gli altri combattenti più forti dell'Associazione Eroi.

Recentemente, Murata e ONE hanno celebrato i 10 anni di One-Punch Man con due sketch. I due autori continuano a portare avanti la serie e la loro passione si vede anche da questi piccoli dettagli, che fanno sempre piacere ai fan.

Vi lasciamo alla copertina del volume 25 di One-Punch Man.