One-Punch Man: in arrivo una nuova figure Banpresto di Saitama in una posa iconica

Su internet trapelano le immagini di un'inedita figure da collezione di Saitama, il protagonista di One-Punch Man, prodotta da Banpresto. La novità consiste nel fatto che ritrae l'invincibile supereroe nella sua ormai leggendaria posa con il pugno alzato all'indietro.

La popolarità di una serie, si sa, dipende anche dal grado di riconoscibilità del suo protagonista, così come dal suo carisma e dai momenti epici che riesce a regalare ai fan. Saitama, il personaggio principale di One-Punch Man, è senza dubbio uno dei migliori dell'industria in questo specifico compito. Il design creato da ONE, la sua combinazione di comicità e drammaticità, la sua capacità di creare momenti che lanciano l'adrenalina al massimo, e, soprattutto, la sua straordinaria forza, lo rendono indimenticabile.

Per questo Saitama si presta in maniera particolare alla raffigurazione in statuette da collezione, e ogni nuovo annuncio è una grande notizia per i fan. Nelle scorse ore, sul profilo di AitaiKuji, è apparsa l'immagine di una figure in arrivo, prodotta dalla Banpresto, leader in questo campo.

L'oggetto ritrae il nostro eroe senza capelli nel suo classico costume giallo e rosso, con il mantello che svolazza alle sue spalle di un bianco splendente. Ma quello che attirerà senza dubbio l'attenzione degli appassionati sarà la posa di Saitama: come potete vedere dal post riportato in basso nelle notizia, il combattente è raffigurato nella sua ormai classica posa con il pugno destro alzato all'indietro e il sinistro stretto lungo il suo fianco. A chiunque abbia letto il manga o seguito l'anime, non potrà non ricordare immediatamente qualcosa.

La fonte di informa che la figure Banpresto arriverà il prossimo aprile 2019, esattamente in concomitanza con il debutto dell'attesissima seconda stagione della trasposizione animata, che si annuncia come un vero evento per l'intero mondo dell'animazione.

Che ne pensate? La vorreste nella vostra collezione di figure a tema One-Punch Man?

Ricordiamo che One-Punch Man, il manga originale di ONE, è edito in Italia da Planet Manga e che su Netflix e VVVVID.it è presente lo streaming della prima Stagione, prodotta dallo studio MADHOUSE.