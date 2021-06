One-Punch Man incontra Rick e Morty nell'esilarante illustrazione di un fan

Gli ultimi capitoli di One-Punch Man stanno portando ad interessanti sviluppi, legati soprattutto all'Associazione dei Mostri. Saitama però non sembra essere ancora pronto per arrivare sul campo di battaglia, e per questo un appassionato ha immaginato il motivo di questo ritardo, attraverso una simpatica illustrazione crossover.

La scelta di Grafical_One è stata molto singolare, in quanto Saitama è stato trasportato nello stravagante mondo di Rick e Morty, la serie sci-fi di successo creata da Justin Roiland e Dan Harmon, e prodotta da Adult Swim. Come potete infatti vedere dal post riportato in fondo alla pagina, Saitama appare al centro della navicella guidata da Rick, rappresentato con il design di Blast, e al fianco del padre di Morty tramutato nella potente Flashy Flash.

Naturalmente Saitama ricopre il ruolo di Morty, e nell'avventura è stato coinvolto anche il piccolo Manako, che nella serie era stato rapito dal protagonista e Flashy Flash per guidare un minecart. Una giustificazione molto fantasiosa, che il fan ha voluto presentare con queste parole: "Nel mentre, con la gang del MineCart: che vada al diavolo l'arco dell'Associazione dei Mostri! Viaggiamo attraverso l'universo alla ricerca di cubi!".

Ricordiamo che uno dei migliori scontri di Garou ha preso vita nel video di un fan, e vi lasciamo ad uno speciale cosplay crossover tra Spider-Man e Saitama.