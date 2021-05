One Punch Man incontra Spider-Man in questo esilarante cosplay dedicato a Saitama

In opere come One Punch Man e My Hero Academia è palese il riferimento, seppur parziale, al mondo dei supereroi protagonisti dei comics americani, e partendo proprio da questo un fan della storia di Saitama ha voluto dedicare un cosplay al protagonista, unendo però il suo design a quello di un altro importante supereroe, ovvero Spider-Man.

Il risultato ottenuto è incredibile considerando la diversità nel design dei due personaggi, e potete vederlo nel post di @spideywu presente in fondo alla pagina. Partendo dalla base del costume giallo senape di Saitama, con le zone delle mani e dei piedi rosse per ricreare in qualche modo i guanti e gli stivali, il cosplayer ha poi aggiunto una maschera di Spidey gialla, e inserito il simbolo del ragno sulla tuta.

L'idea di quello che potremmo descrivere come One Punch Spider-Man è indubbiamente stravagante, ma rappresenta un omaggio, riuscito piuttosto bene, a uno dei protagonisti più riconoscibili degli ultimi anni in ambito manga e anime, e una delle icone americane del concetto di supereroe. Cosa ne pensate di questo simpatico cosplay dedicato a due personaggi così diversi tra loro? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Fubuki ha fatto il suo miglior salvataggio nell'ultimo capitolo, e vi lasciamo al fantastico artwork di Spider-Man realizzato proprio da Yusuke Murata, disegnatore di One Punch Man