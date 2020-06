One-Punch Man: l'incredibile dettaglio artistico della navicella di Lord Boros

One-Punch Man è stata una vera e propria rivelazione. Con la prima stagione della serie anime, prodotta da Madhouse, che ha soltanto fatto conoscere al mondo, ancor di più, un manga la cui storia originale e fuori dagli schemi stava, piano piano, conquistato il cuore di sempre più appassionati.

La seconda stagione ha lasciato scontenti alcuni a causa del cambio della casa di produzione, ma al di là di questo, il manga continua ad avere un grande successo, anche grazie al talento narrativo di ONE e agli incredibili disegni realizzati dal ragazzo prodigio, Murata, il quale sta letteralmente conquistato il Giappone con la propria incredibile arte.

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato una clip che metteva insieme alcune sequenze del manga in rapida successione, la quale, grazie al genio di Murata, sembrava fosse la scena di un anime e non le sequenze di una tavola manga.

Ebbene, se questa prova di maestria non vi basta per convincervi dell'enorme talento che Yusuke ha, ricordiamo già famoso a tredici anni con Mega Man, allora vi mostriamo un'altra incredibile tavola, sempre tratta dal manga di One-Punch Man, in cui viene rappresentata, con un dettaglio folle, l'enorme navicella aliena guidata da Lord Boros, il nemico che nella prima stagione Saitama ha sconfitto eroicamente.

Come potete vedere dal disegno riportato in calce all'articolo, ciò che è stato realizzato è qualcosa di incredibile e che, come si evince dai commenti sotto al post di Twitter, ha lasciato i fan senza parole.

Tu cosa ne pensi? Ti piace? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.