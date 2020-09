One-Punch Man: una incredibile fan animation mostra lo scontro tra Saitama e All Might

One-Punch Man e My Hero Academia sono due degli shonen più letti al mondo, ed entrambi possono contare su eroi di grandissimo spessore e antagonisti altrettanti pericolosi. Un altro punto in comune tra le due serie è rappresentato, poi, dalla presenza di due personaggi praticamente imbattibili, ovvero Saitama e All Might.

La domanda a questo punto è: chi trionferebbe in uno scontro alla pari? L'utente Reddit Bion4 ha cercato di rispondere al quesito realizzando una splendida animazione fan made, ottenendo l'approvazione di migliaia di altri appassionati. Il risultato, come potete vedere in calce, è assolutamente impeccabile.

Il video inizia con All Might pronto ad approcciare il protagonista di One-Punch Man, perdendo per qualche istante il controllo della sua metamorfosi e tornando poi nella Hero Form. L'ex numero uno di My Hero Academia attacca Saitama con una serie di colpi, costringendolo sulla difensiva e schivando per pochi millimetri il suo contrattacco. Negli ultimi secondi, i due sorridono, felici di aver finalmente trovato un degno avversario.

E voi cosa ne pensate? All Might potrebbe avere qualche chance? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro approfondimento sui capitoli 134 e 134.5 di One-Punch Man, pubblicati settimana scorsa su Tonari no Young Jump.