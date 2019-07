One-Punch Man: questo incredibile video fanmade ripropone uno scontro in versione "felina"

Saitama è il personaggio più forte della sua serie, One-Punch Man. Ad oggi, nessun avversario ha dimostrato di potergli tenere testa, vista l'eccessiva potenza ottenuta grazie all'allenamento triennale sostenuto in passato dall'eroe. Il numero di artwork dedicate a "l'eroe per hobby" sono infinite, ma si sa, la fantasia dei fan non ha limiti.

A tal proposito, in cima all'articolo potete osservare l'incredibile lavoro svolto dall'animatore Dillon Gu, che ha postato sul suo canale Youtube "dillongoo" un incredibile video ritraente lo scontro tra Saitama, Genos e Sonic il Supersonico in versione felina.

In One Punch-Man 2 abbiamo già assistito alla sfida, conclusasi con la pronosticabile vittoria degli eroi, ma secondo qualcuno la versione fan made sarebbe addirittura animata meglio.

Nel video possiamo osservare un gatto con le fattezze di Saitama (chiamato Saitameow dal suo creatore) mentre ritorna a casa con Genos dopo aver fatto compere, il duo viene attacco da Speed-of-pounce Sonic, pronto a reclamare la sua vendetta dopo l'umiliazione subita durante la prima battaglia.

Il combattimento, divertente e meravigliosamente animato, riprende i dialoghi della versione originale e finisce per raggiungere il suo climax durante la transizione di Saitama da superficiale a serio.

Il combattimento, divertente e meravigliosamente animato, riprende i dialoghi della versione originale e finisce per raggiungere il suo climax durante la transizione di Saitama da superficiale a serio.