One-Punch Man e l'ingegnoso metodo di Murata per aggirare la censura

Il Giappone è noto per le censure che applica con i vari mosaici che coprono i genitali nei film pornografici. Ma è anche noto per le continue cancellazioni di capezzoli e altre parti del corpo che in un manga shonen o seinen non si possono raffigurare. Ma alcuni mangaka riescono ad arginare queste direttive, come capitato in One-Punch Man.

Il mangaka Yusuke Murata pubblicò il volume 6 di One-Punch Man con un piccolo segreto tra le pagine. In occasione di una pagina dedicata a Puri Puri Prisoner, ovviamente la zona dei genitali dell'eroe fu completamente coperta da un alone bianco brillante. Solo che Murata non si è dato per vinto e a suo modo ha davvero disegnato il pene dell'eroe.

Il trucchetto sta ovviamente nel disegnare la figura nella pagina successiva e, grazie alla trasparenza, voltando pagina il lettore potrà osservare il disegno al completo. In calce c'è la dimostrazione del lavoro di Yusuke Murata in questo volume di One-Punch Man ed è ovviamente vietato ai minori e NSFW, pertanto evitate di guardarla se non volete rimanere sconvolti. Il trucco di Murata è stato usato anche da altri mangaka recentemente con il capezzolo rivelato di Ghost Inn - La Locanda di Yuna.

Questa possibilità è ovviamente possibile soltanto per i volumi cartacei e, dato che One-Punch Man viene pubblicato in digitale per quanto riguarda i capitoli quindicinali, soltanto gli acquirenti dei tankobon hanno la possibilità di assistere a queste scene. I disegni di One-Punch Man preparati da Murata hanno sconvolto però la rete anche per altri motivi.