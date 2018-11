One-Punch Man, interessante e bizzarro crossower con Pokemon

I crossover tra le serie animate, così come per i manga, sembrano aver invaso il web. Uno di questi particolari e curiosi casi di fusione ha coinvolto due dei franchise più popolari e amate dai fan, Pokemon e One-Punch Man, nota opera manga realizzata da ONE.

Questo particolare mash-up è piuttosto impressionanti, forse per le strane fattezze dei due sfidanti. L’artista BummerForShort ha voluto condividere questa immagine facendo riferimento all'epico scontro tra Saitama e Deep Sea King de One-Punch Man, ma invece che usare i personaggi reali, ha voluto dare un tocco personale alla scena. Infatti sfrutta, nei rispettivi ruoli dei due contendenti, due Pokemon combattenti, Hitmonchan e Seaking. Questa divertente fusione può tradursi con “One Hit Monchan vs. Deep Seaking”. Secondo voi può essere un titolo appropriato per questo colorito e buffo ritratto?

Mentre Hitmonchan partiva già con una forma umana, la muscolatura e il corpo del Pokemon acquatico distorcono un pò la forma originale e sicuramente servirà qualche secondo per far abituare gli occhi degli osservatori di fronte a questo quadretto insolito. Non è a prima volta che viene proposto un simile crossover, ricordiamo anche un buffo cammeo di Metagross nei panni di Genos (soprannominato “Metagenoss”). Se siete curiori di vedere altre opere illustrate di BummerForShort, è possibile farlo sul suo profilo DeviantArt.

Ricordiamo che VIZ Media ha da poco annunciato la data d'esordio della stagione 2 dell'anime One-Punch Man di J.C. Staff, prevista per aprile del prossimo anno. Al momento è stato pubblicato il primo trailer e la sinossi introduttiva. Ancora una volta ad eseguire la opening saranno i JAM Project.

Anche Pokemon ha fatto il suo ritorno con la nuova serie intitolata Pokemon Sun & Moon, visionabile in streaming sulla piattaforma Netflix.