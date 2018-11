One-Punch Man: JAM Project eseguirà la opening anche della stagione 2

Tramite un post twitter i fan dell'adattamento animato di One-Punch Man hanno appreso che gli autori della opening della prima stagione torneranno per comporre anche quella della seconda serie di episodi in arrivo, i JAM Project.

I fan di One-Punch Man stanno aspettando in maniera spasmodica l'arrivo dei nuovi episodi dell'adattamento anime, che con la sua prima stagione ha raccolta una quantità di consenso enorme, sia per lo stile inconfondibile della storia che per le animazioni che l'adattamento presentava. Un'altra componente importante è sicuramente quella della opening, che è entrata immediatamente nel cuore dei fan: "The Hero" dei JAM Project è infatti amata da ogni appassionato della serie.

In considerazione di questo affetto, si comprende anche l'eccitazione che ha accompagnato l'annuncio da parte di Hironobu Kageyama del fatto che JAM Project si occuperà anche della opening della seconda stagione. Tramite un post Twitter Hironobu Kageyama ha pubblicato un video per Viz Media in cui conferma quanto appena detto, aggiungendo quanto segue:

"Per la seconda stagione di One-Punch Man che inizierà nell'aprile del 2019, JAM Project si occuperà della canzone di apertura ancora una volta, vi prego quindi di continuare a seguirci per ascoltare la nuova sigla! Ho sentito che anche in America ci sono molti fan di One-Punch Man, e questo mi ha sconvolto, scommetto che sono tutti eccitati per la prossima serie in arrivo! Esattamente come per The Hero, sto lavorando su qualcosa che carichi tutti al massimo sin dall'inizio, e potere stare sicuri che si tratterà della più grande opening in circolazione, contateci pure."

Voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di sentire il nuova pezzo dei JAM Project per One-Punch Man? Fatecelo sapere!