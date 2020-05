One-Punch Man: Jason Statham diventa King in questo fotomontaggio di un fan

Preoccupati per il prossimo live action targato USA di un anime? In tanti sono poco entusiasti per One-Punch Man live action dopo l'annuncio di Sony Pictures. Supervisionato dalla Arad Productions, il progetto avrà il duo formato da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner alla sceneggiatura di questa pellicola. Non sappiamo però ancora niente sugli attori.

Un fan di One-Punch Man ha però già provato a fare una sorta di casting per il ruolo di King. Il noto eroe di classe S che abbiamo conosciuto sia nel manga che nelle due stagioni dell'anime è diventato un amico di Saitama e tutti i pericoli che gli arrivano di fronte scappano per un motivo o per un altro. L'uomo dallo sguardo minaccioso è bravissimo con i videogame, chi potrebbe interpretarlo?

La risposta secondo Alihooha è Jason Statham. L'attore e artista marziale del Regno Unito è ben noto al mondo del cinema, dopo aver dato il suo contributo a tantissime pellicole d'azione. Statham è noto anche per farsi sostituire poco da controfigure, girando anche scene pericolose. Non sarebbe il caso in One-Punch Man dato che raramente King viene coinvolto in combattimenti. In calce potete osservare questa sovrapposizione tra i due volti realizzata dal fan. Cosa ne pensate di questo potenziale King? Intanto BossLogic ha provato a inserire The Rock nel ruolo di Saitama.