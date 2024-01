One-Punch Man: King ha 'rubato' il ruolo come eroe di Grado S di Saitama?

One Punch Man è un titolo ricco di sottotrame interessanti, spesso arricchite dall'umorismo e dalla comicità: il legame tra Saitama e King è uno degli esempi migliori di questo carattere del manga. Mentre il protagonista è incredibilmente potente ma viene considerato da molti un eroe di basso rango, King è diventato un eroe di grado S senza alcun potere.

Il potere di King in One Punch Man è unicamente legato alla sua fortuna. In un modo o nell'altro, l'eroe riesce sempre a scamparla nelle battaglie contro i nemici e talvolta si prende il merito delle gesta eroiche del suo amico Saitama.

È per questo motivo che numerosi fan hanno immaginato che King possa aver "rubato" il posto di Saitama come eroe di Classe S, ma non è affatto così. Prima degli eventi della serie, "l'uomo più forte della Terra" era già ben posizionato nella classifica stilata dall'Associazione Eroi ed era già ampiamente conosciuto per la sua forza - seppur inesistente - e per il suo coraggio.

Sebbene sia capitato molto spesso che King si prendesse il merito delle gesta di Saitama, si tratta unicamente di una trovata comica. Il nostro eroe da un solo pugno è il malcapitato per eccellenza della fortuna dell'uomo più forte della Terra, ma la sua buona sorte è tale da essersi trovato in situazioni simili già precedentemente con altri supereroi.

King e Saitama torneranno nella terza stagione di One Punch Man con altre gag e grosse risate, tuttavia non è stato ancora rivelato quale studio d'animazione si occuperà di portare in vita l'opera di ONE e Yusuke Murata. I fan attendono con trepidazione i nuovi episodi e hanno già immaginato chi dovrebbe prendere il posto di Madhouse e J.C.Staff nell'adattamento animato di questo titolo.