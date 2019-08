One-Punch Man: Kubota disegna la box art per il cofanetto della seconda stagione

Chikashi Kubota è l'autore dei due disegni per il cofanetto della seconda stagione di One-Punch Man . Scopriamoli insieme attraverso le immagini emerse in rete.

Di recente sono trapelate su Reddit le immagini, che potete trovare di seguito, di una Box Art per il cofanetto della seconda stagione di One-Punch Man. Si tratta di un’edizione straniera che vede due illustrazioni, firmate da Chikashi Kubota.

In particolare i disegni riguardano due personaggi: Mazza Metallica, presente proprio nella copertina del cofanetto, intento a brandire la sua arma, e l’eroe professionista Silver Fang, che probabilmente si troverà sul retro della confezione, rappresentato con un atteggiamento serio e calmo, tipico dei maestri di arti marziali. Nonostante siano emerse queste immagini, non è stata comunicata alcuna data per la pubblicazione fisica della seconda stagione dell'opera di One e Murata, e non è stato specificato se il cofanetto uscirà in più edizioni in base al paese.

Ricordiamo che la seconda stagione di One-Punch Man si è conclusa il mese scorso, e che è possibile reperirla su VVVVID con sottotitoli in italiano. Inoltre potete trovare la Recensione di One-Punch Man Stagione 2.