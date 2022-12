One-Punch Man: un leak rivela lo studio che se ne occuperà, è sorprendente

La pubblicazione di One-Punch Man stagione 3 sembra ancora lontana. È da anni che il pubblico attende un prosieguo per l'anime, basato sul rifacimento della storia di ONE ad opera di Murata. La seconda stagione infatti si concluse nel 2018, con molti alti e bassi, e soprattutto si bloccò a metà saga, durante l'arco dell'associazione dei mostri.

Per ora, ufficialmente è stata pubblicata la locandina di One-Punch Man stagione 3, con Saitama e Garou protagonisti, entrambi che danno le spalle all'altro. Tutti e due saranno personaggi importanti per la prossima fase, che non si sa né quando arriverà di preciso né da chi verrà adattata. A quest'ultima domanda però è arrivata una risposta, o almeno così sembra.

Nelle scorse ore, il famoso account di Twitter Shonenleaks, che nel corso del tempo si è occupato di rivelare in anticipo alcune informazioni in merito a tanti manga e anime, ha divulgato alcune informazioni. Secondo le sue fonti, sembra che One-Punch Man stagione 3 verrà prodotto da Studio MAPPA. Questi ultimi ormai sono diventati famosissimi grazie alle numerose produzioni anime a cui stanno prendendo parte, da L'Attacco dei Giganti a Jujutsu Kaisen, passando per quel Chainsaw Man attualmente in corso che sta ammaliando tutti.

C'è quindi una risposta alla domanda "Chi si occuperà dell'anime di One-Punch Man", almeno secondo questo leak. Tuttavia ricordiamo che bisogna aspettare altre conferme ufficiali. È già noto però che ci saranno diversi membri dello staff che hanno lavorato in passato alla serie, e quindi MAPPA eventualmente avrebbe anche la loro competenza a propria disposizione. Pensate che sia una buona scelta affidare a loro lo sviluppo della terza stagione?