One-Punch Man, che legame unisce Garo al grande eroe di classe S Bang?

Costruire e far sviluppare personaggi in una serie come One-Punch Man, principalmente votata all’azione, non è una sfida semplice, ma ONE e Yusuke Murata sono riusciti a portare su carta eroi e antagonisti sfaccettati e interessanti, spesso legati da relazioni insospettabili e che hanno segnato i loro percorsi, come nel caso di Garo e Bang.

Sebbene i due appartengano a due fazioni contrapposte in passato erano profondamente legati. Bang, infatti, uno dei migliori artisti marziali dell’opera e uno degli eroi di grado S con più esperienza, è stato maestro di Garo, e gli ha insegnato moltissimo. Bang, però, non ha saputo intravedere l’oscurità interna del suo allievo, diventato un vero e proprio cacciatore di eroi, un ragazzo guidato dalla vendetta e dalla voglia di stravolgere una società intrinsecamente sbagliata, che l’ha sempre fatto sentire fuori posto.

Per farlo è arrivato persino a supportare il Re degli Abissi, una creatura mostruosa intenzionata ad eliminare la specie umana per rendere libero il suo popolo. Nonostante, però, sia un combattente fenomenale, consapevole dei segreti del cosmo, in grado di aprire portali, o replicare gli effetti della fissione nucleare, Garo viene sconfitto da Saitama, il quale gli fa comprendere la futilità di quanto fatto finora, lasciandolo senza uno scopo preciso.

Consapevole del male commesso e dei suoi errori, Garo accetta di recarsi nei luoghi dove ha scatenato il caos per scusarsi,e viene poi adottato dal suo maestro, Bang, ormai ritiratosi dall’associazione degli eroi, come potete anche vedere nelle tavole riportate nel post in calce. Prima di salutarci, ecco i 5 personaggi più malvagi di One-Punch Man.