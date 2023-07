One Punch Man: che livello avrebbe Saitama se ci fossero gli scouter di Dragon Ball?

Gli scouter sono un'invenzione dell'esercito di Freezer di Dragon Ball, ottimo per permettere ai soldati minori di sapere con chi si stanno confrontando e, all'occorrenza, fuggire se incontrano avversari più forti. E se questi oggetti introdotti durante la saga dei saiyan arrivassero in altri anime e manga, come One-Punch Man?

Il livello di potenza di Goku e compagni è stato inizialmente misurato così, prima che Akira Toriyama desse anche altre informazioni in merito. Ovviamente però non è possibile trasportare questo metodo di conteggio del livello di potenza in altri anime, basati su meccanismi completamente diversi, ma proviamoci lo stesso analizzando la forza di Saitama, il protagonista di One-Punch Man. Il pelato col mantello al momento è l'eroe più forte del suo universo, se non forse l'essere più potente, arrivando al livello di divinità.

Gli ultimi eventi di One-Punch Man hanno mostrato un Saitama capace di sopravvivere nello spazio, di saltare tra un pianeta e l'altro, di raggiungere gli estremi del sistema solare e sfruttarlo a proprio piacimento senza troppi patemi. Una forza che è riuscita a tenere il passo con quella di Garou con il potere divino. Quindi, che livello di potenza avrebbe Saitama se fosse in Dragon Ball?

Probabilmente il livello raggiungerebbe e supererebbe quello di personaggi potentissimi come Beerus e le altre divinità della distruzione, ma anche quelle di Whis e degli altri angeli. Pertanto non sarebbe imprevedibile vedere un Saitama con un livello di potenza che sfora anche i 50 miliardi.

Sapevate che gli scouter esistono nella realtà?