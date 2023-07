One-Punch Man: tutte le losche operazioni dell'Associazione degli Eroi spiegate

L'Associazione degli Eroi di One-Punch Man dovrebbe liberare il mondo dalle minacce dei malvagi mostri, eppure sembra avere altre obiettivi da raggiungere. Dopo che il manga ha svelato la crudeltà dell'organizzazione, i lettori si chiedono fin dove si possa spingere per attuare i propri intenti.

Recentemente il manga di One-Punch Man ha svelato la crudeltà dietro l'Associazione degli Eroi, il corpo guida dei personaggi della serie. Dovrebbe rappresentare un esempio insindacabile, nonostante ciò l'organizzazione ha attuato una serie di operazioni losche alle spalle dei propri componenti.

Tutte queste azioni, tuttavia, vengono attuate in totale segreto anche dal pubblico, dal momento che l'Associazione degli Eroi deve mantenere la propria reputazione di entità giusta e benevola. Quest'organizzazione non fa parte del governo dell'universo di One-Punch Man ma funziona come un'azienda privata, per questo motivo può mantenere la facciata e allo stesso tempo avere un'autonomia di scelta.

Gli eroi giocano un ruolo fondamentale in questa vicenda, utilizzati per contrastare le minacce e anche come fonte di guadagno. Sebbene ogni eroe venga ricompensato per il proprio turno, l'organizzazione ha bisogno di una grande quantità di fondi per sopperire alle proprie operazioni: dunque, gli sponsor sono necessari per mantenere la facciata.

Gli sponsor sono multimilionari che, versando il proprio denaro, richiedono sicurezza e protezione; tuttavia si spingono anche oltre questa richiesta, e la quantità di grana non è sufficiente a coprire le spese. Per questo motivo l'Associazione degli Eroi ha attuato un piano che prevede l'acquisto a prezzi spropositati di quegli immobili del quartier generale di A-City che non sono occupati da eroi.

Tuttavia, questa non è la più crudele delle malefatte, in quanto Tornado, Tempesta e Saitama hanno precedentemente scoperto tutti i mostri che l'organizzazione tiene nascosti in una prigione sotterranea e che rivende a compagnie poco raccomandabili. Non solo, McCoy, l'agente che supervisiona la vendita di cattivi, è anche a capo di una bisca associata all'Associazione Eroi.

Riusciranno i protagonisti a far fronte anche a questa minaccia? Non a caso Saitama è considerato uno dei personaggi più forti di tutti i tempi e a deciderlo sono stati proprio i fan.