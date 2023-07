One-Punch Man, il manga svela la crudeltà dietro l'Associazione degli Eroi

One-Punch Man sta affrontando un arco narrativo particolarmente intenso, mostrando la lotta fra la fazione di Saitama e di Genos contro i Mostri. L'ultimo capitolo del manga ha mostrato la crudeltà che si cela dietro il funzionamento dell'Associazione degli Eroi.

Il capitolo 184 di One-Punch Man ha mostrato la difficoltà di Genos nel diventare più forte di quello che è al momento, limitato dal proprio corpo da cyborg. Nel capitolo successivo la grande guerra continua, adesso con dei retroscena più significativi.

Con tutti i danni subiti e le grandi perdite di potenti paladini di punta, l'Associazione degli Eroi si è impegnata a ricostruirsi con nuovi membri con l'obiettivo di soddisfare i suoi ricchi donatori al fine di mantenere il flusso di denaro.

Con l'inserimento di una nuova generazione di persone unita dall'unico ideale di far fuori l'Associazione degli Eroi, adesso sono stasi resi più evidenti i motivi di questo astio e la perfidia in cui opera quest'ultima. Per placare i donatori, l'organizzazione gioca segretamente d'azzardo con eroi e mostri come fonte segreta di guadagno, addirittura truccando alcuni di questi combattimenti per avvantaggiare al massimo i loro maggiori sponsor.

Il capitolo 185 di One-Punch Man ha rivelato che un eroe di classe B di nome Maruido Yankee è stato coinvolto in un combattimento con un mostro all'apparenza debole ma molto più forte di quanto detto, frutto di un subdolo piano di McCoy dell'Associazione degli Eroi.

A Yankee, minacciato di perdere la madre se non avesse accettato il combattimento, non restava altro che lottare con tutte le proprie forze per sconfiggere il terribile mostro o altrimenti lo sponsor che ha puntato su di lui avrebbe perso la scommessa. Per fortuna, Saitama è riuscito ad intervenire per salvarlo.

Le crepe dell'Associazione degli Eroi si fanno sentire sempre di più. Ce la farà Saitama, il personaggio degli anime più forte di sempre, a salvare i suoi amici?