One-Punch Man: il manga torna in pausa, l'annuncio all'ultimo minuto di Murata

One-Punch Man è stato per molti un manga sorprendente, e a distanza di 11 anni dalla prima pubblicazione su Young Jump Web Comics, la storia di Saitama continua ad accumulare lettori, i quali però si trovano spesso di fronte a pause e interruzioni, come l’ultima annunciata attraverso i social dal disegnatore della serie Yusuke Murata.

A partire da marzo 2023 l’illustratore, conosciuto anche per i suoi contributi a serie come lo spokon Eyeshield 21 e per essere stato tra i migliori assistenti di Takeshi Obata nel corso della serializzazione di Death Note e Hikaru no go, si è trovato spesso a dover rimandare la pubblicazione dei nuovi capitoli a causa della sua salute.

Il capitolo 185 di One-Punch Man sarebbe dovuto uscire sul numero più recente della rivista edita da Shueisha, ma a poche ore dalla pubblicazione lo stesso Murata ha condiviso sui social, tramite il post che potete leggere in fondo alla pagina, l’avviso di un nuovo ritardo. “Grazie per aver aspettato. L’appuntamento con One-Punch Man di questa settimana sarà posticipato. Ci scusiamo per l’avviso così tardivo. Sono stato male dall’inizio del mese scorso, ma grazie al vostro supporto, mi sono ripreso. Disegnerò nuovamente le tavole, quindi, per favore, aspettate ancora per un po’”, così ha scritto Murata, ricevendo moltissimo supporto anche nei commenti.

