One-Punch Man: il manga ha venduto 20 milioni di copie

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato la copertina del Volume 20 di One-Punch Man, in arrivo il 4 luglio prossimo in tutte le edicole. Il manga, curato dalla coppia formata da ONE e Yusuke Murata, ha cominciato la sua corsa nel 2012 e ha distribuito ad oggi ben 20 milioni di copie.

Le cifre, come potete osservare in calce, sono state rivelate dalla pagina Facebook di JUMP World e si basano sulle vendite ottenute dai primi 19 Volumi ufficiali pubblicati dal 2012 ad oggi.

Secondo gli ultimi report, il fumetto di ONE ha piazzato ben 14 milioni di copie nei primi cinque anni di pubblicazione più altri 6 nell'ultimo anno e mezzo, a conferma della grande crescita in popolarità subita dal manga.

One-Punch Man attualmente conta 112 capitoli disponibili, pubblicati a cadenza quindicinale e parzialmente raccolti in formato tankobon. L'ultimo Volume, il numero 20, dovrebbe comprendere i capitoli 95 e 96.

Il successo del manga ha ispirato anche una serie animata, composta da due stagioni da 12 episodi l'una e attualmente curata da J.C. Staff. In Italia, grazie agli sforzi di Dynit, l'anime è stato trasmesso sul sito streaming VVVid in contemporanea con il Giappone.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti del successo ricevuto dal manga? Fatecelo sapere nei commenti, mentre se siete fan dell'opera di ONE e Murata non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questa illustrazione di Tornado.