One Punch Man: ecco un'altra meravigliosa illustrazione di Genos firmata Yusuke Murata

Yusuke Murata, disegnatore di One Punch Man, è uno degli artisti più apprezzati del panorama fumettistico giapponese. Insieme a ONE, autore della storia di Saitama, ha dato vita ad uno dei manga più indimenticabili del periodo recente, capace di raggiungere nuove vette volume dopo volume.

Lo stile di disegno di Murata è uno dei motivi per cui i fan hanno iniziato da amare così tanto la serie, ed alcune delle illustrazioni meglio riuscite ritraggono come protagonista Genos, l'eroe di classe S allievo di Saitama.

Dopo la divertente scenetta disegnata qualche giorno fa, l'artista è tornato su uno dei suoi personaggi preferiti realizzando il meraviglioso sketch che potete ammirare in calce. Il disegno ritrae Genos in posizione di combattimento, con un vero nucleo luminoso incastonato nel petto.

La seconda stagione di One Punch Man è attualmente in onda e ha ricevuto qualche leggera critica per via delle animazioni non troppo ridefinite, tutt'altra storia invece per il manga, che continua a stabilire vendite da record. E voi? Cosa ne pensate dell'illustrazione? Vi piace? fatecelo sapere con un commento nel riquadro qui sotto.